Aktion am Rhein Graffiti-Wand am Hotel Königshof geht in die Sommerpause

Auf einem himmelblauen Hintergrund entsteht am Brassertufer ein buntes Graffiti-Kunstwerk. In den vergangenen fünf Monaten durften Graffiti-Künstler legal auf der Wand am Hotel Königshof sprayen. Jetzt geht das Projekt wie geplant in die Sommerpause. Bis Ende März arbeiten zwölf Künstler hier an einem Bild, das den ganzen Sommer über stehen bleibt. Die Künstler wurden in einem Wettbewerb des Bonner Kulturamtes ausgewählt. Zum Thema „Grenzen“ reichten die Teilnehmer der Jury ihre Skizzen online ein, erklärt Initiator Eugen Schramm.