Feuer in Bonn-Graurheindorf : Bewohnerin durch Brand in Wohnung verletzt

In einer Wohnung am Keltenweg in Bonn hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Feuer in einer Wohnung in Bonn-Graurheindorf ausgerückt. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bonn-Graurheindorf ist am Sonntagmorgen eine Frau verletzt worden. Die Feuerwehr war gegen 9.30 Uhr zu dem Feuer am Keltenweg alarmiert worden. Nach Angaben des Einsatzleiters Manuel Schön erlitt eine Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Wehrleute gingen unter anderem mit einer Drehleiter gegen den Brand im zweiten Obergeschoss vor. Sie konnten das Feuer schnell löschen. Möglicherweise hatte es einen technischen Defekt gegeben. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Andere Wohnungen waren nicht betroffen.

(ga)