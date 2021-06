Betonsilo In Bonn droht zu kippen : Karl-Legien-Straße in Graurheindorf gesperrt

Karl-Legien-Straße in Graurheindorf gesperrt

Betonsilo In Bonn droht zu kippen

Graurheindorf Die Karl-Legien-Straße muss bis in den Abend gesperrt bleiben. Grund ist ein Betonsilo, das umzustürzen droht.

Die Karl-Legien-Straße musste am Freitagnachmittag gesperrt werden. Grund war ein Silo, dass zu kippen drohte, teilte die Verwaltung mit.

Zum Hintergrund: Die Stadt führt seit März dort Kanalbauarbeiten durch, für die Spritzbeton benötigt wird. Als der am Freitag in ein Silo gefüllt wurde, neigte sich der Behälter. „Sofort wurde das Befüllen gestoppt“, so Stadtvizesprecher Marc Hoffmann.