Bonn : Fünf Polizisten bei Einsatz in Graurheindorf angegriffen

Fünf Polizisten bei Einsatz in Graurheindorf angegriffen

Bonn Zwei Männer haben am Freitagnachmittag fünf Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Bei einem Einsatz in Bonn-Graurheindorf sollen die Männer die Beamten unter anderem mit Faustschlägen, Bissen und Kniestößen angegriffen haben. Zwei Polizisten waren nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig.

Ein Einsatz des Bonner Ordnungsamtes in Graurheindorf ist am Freitagnachmittag eskaliert. Die Mitarbeiter waren ursprünglich vor Ort, um einer Beschwerde nachzugehen, dass ein Fahrzeug Öl verlieren würde. Zwei Männer, Vater (70) und Sohn (33), waren damit offenbar nicht einverstanden und bedrohten die Mitarbeiter, die daraufhin bei Polizei Amtshilfe ersuchten. Bei einer anschließenden Auseinandersetzung wurden fünf Polizisten verletzt.

Dass das Ordnungsamt überhaupt die Polizei rufen muss, passiert vergleichsweise selten. Der 70-Jährige habe gedroht, eine Schusswaffe zu holen, falls die Mitarbeiter sein Grundstück An der Pfaffenmütze betreten würden. Als die Männer, die beide polizeibekannt sind, nun von den Polizisten im Freien durchsucht werden sollten, kam es „zu massiven Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegen die eingesetzten Beamten“, teilt ein Polizeisprecher mit. Als der Vater kontrolliert wurde, versuchte der Sohn zunächst die Polizisten wegzuziehen. Der 33-Jährige wehrte sich daraufhin so stark, dass er einem Beamten mit dem Knie in die Rippen stieß. Zudem habe er um sich geschlagen und einen Polizisten gebissen, ehe er fixiert werden konnte. Insgesamt wurden fünf Polizisten verletzt, zwei waren im Anschluss nicht mehr dienstfähig.