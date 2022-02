Bebauung im Bundesviertel : Stadt Bonn will Aufstockung des Greengate-Hochhauses stoppen

Marc Asbeck will das Bürohaus Greengate (links im Bild) mit 17 Etagen und einem Dachgarten errichten. Die Stadt Bonn will das verhindern. Foto: Meike Böschemeyer

Die Stadt will mit einem neuen Bebauungsplan für ein Grundstück an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße/Fritz-Erler-Straße die Aufstockung eines im Bau befindlichen Bürohochhauses im Bundesviertel verhindern. Der Stadtrat hat jüngst mit breiter Mehrheit gegen die Stimmen der FDP-Fraktion einen entsprechenden Beschluss gefasst. Auf dem Grundstück errichtet der Bonner Immobilienentwickler Marc Asbeck derzeit das neungeschossige Hochhaus Greengate von etwa 40 Metern Höhe. Die von Asbeck geführte MAG Grundbesitz hat kürzlich eine Bauvoranfrage eingereicht, das Haus mit 17 Etagen bauen zu wollen, obendrauf will er zusätzlich einen zweigeschossigen Dachgarten setzen (insgesamt eine Höhe von 60 Metern). Die Stadtverwaltung sieht diese Pläne im Widerspruch zur Rahmenplanung Bundesviertel, die mögliche Hochpunkte in diesem Bereich definiert. Die Rahmenplanung diene der Orientierung und sei nicht in Stein gemeißelt, hatte die Verwaltung stets betont.