Protest vor UN-Gebäude : Greenpeace stellt leuchtende Tiere auf

Bonn Giraffe, Nashorn, Zebra und Orang-Utan leuchten am Montag vor dem UN-Gebäude in Bonn. Die „Konferenz der Tiere“ hat Greenpeace dort aufgestellt. Die Demonstranten fordern den Erhalt der Artenvielfalt.

Um die Natur und die Artenvielfalt geht es bei der Versammlung der 197 Vertragsstaaten der UN vom 7. bis 19 Dezember auf der Weltnaturkonferenz (CBD) in Montreal in Kanada. Obwohl die Ziele der vergangenen Konferenzen weltweit verfehlt worden seien, würden nur wenige Staatsoberhäupter nach Kanada fahren, um sich für starke Ziele und Umsetzungsmechanismen einzusetzen, kritisieren Aktivisten von Greenpeace, die an diesem Montag auf dem Platz der Vereinten Nationen protestierten.