World Conference Center Greta Thunberg nimmt an Pro-Palästina-Demo in Bonn teil

Um 11.25 Uhr löst sich die Versammlung langsam auf, die Moderatorin, Jax Bongon, bittet die Teilnehmenden, sich ins WCCB zu begeben. Manche der Anwesenden werden an den Diskussionen teilnehmen, die bereits seit Montag in Bonn geführt werden. Bei der Konferenz sind Menschen aus mehr als 200 Nationen vertreten. Gemeinsam bereiten sie die am Ende des Jahres in Baku in Aserbaidschan stattfindende Weltklimakonferenz COP29 vor.