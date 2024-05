Einbruch in Bonn-Gronau Polizei sucht nach Einbruch in Bonn mit Foto nach Tatverdächtigem

Die Ermittler der Bonner Polizei fahnden nun auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 21. November des vergangenen Jahres eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Eduard-Pflügler-Straße in Bonn-Gronau eingeworfen zu haben. Aus dem Haus wurden unter anderem Kleidung und mehrere Koffer entwendet.