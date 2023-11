Mit schwerem Gerät Großer Tannenbaum am Bonner Marktplatz aufgebaut

Der Transport der großen Marktplatz-Tanne bedarf jedes Jahr aufs Neue komplexer Maschinentechnik. Um Stamm und die schwer herabhängenden Äste überhaupt in das Bonner Zentrum zu verfrachten brauchte es einen Sattelzug. Dabei hatten die Nordmanntannen in diesem Jahr sogar eine kürzere Anreise als es zum Teil in der Vergangenheit der Fall war, in der die Bäume etwa aus dem Sauerland in die Bundesstadt verfrachtet worden waren. In diesem Jahr stammen die Tannenbäume aus einem nachhaltigen Forstbetrieb in Bornheim-Merten.