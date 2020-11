Poppe-Reiners und Lohmeyer verlassen Ratsfraktion : Grün-Rot-Rot im Bonner Stadtrat auf der Kippe

Die konstituierende Ratssitzung in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Alle Vermittlungsversuche sind gescheitert: Die beiden Grünen-Politiker Poppe-Reiners und Lohmeyer haben ihre Ankündigung wahr gemacht und die Ratsfraktion verlassen. Somit gibt es keine Mehrheit mehr für die angestrebte Koalition der Grünen mit SPD und Linken im Stadtrat.

Angekündigt haben sie es bereits vor Tagen: Die beiden langjährigen Grünen-Ratsmitglieder Brigitta Poppe-Reiners und Hardy Lohmeyer (beide 63) haben am späten Mittwochabend nach vielen Gesprächen mit Partei- und Fraktionsführung offiziell ihren Austritt aus der Grünen-Ratsfraktion erklärt. Das bestätigte Poppe-Reiners dem GA am Donnerstagmorgen. Beide wollen ihre Mandate aber behalten und eine Gruppe bilden, sagte sie außerdem. Ausführlicher zu den Austrittsgründen wollen sich beide im Laufe des Tages äußern.

Mit dem Austritt der beiden Grünen-Politiker aus der Fraktion hat die angestrebte Ratskoalition aus Grünen, SPD und Linken nun keine Mehrheit mehr. Die Grünen-Parteispitze will sich im Laufe des Vormittags zu dem Vorgang äußern, ebenso zur Frage, wie es nun weitergehen soll.

Auslöser ist ein Streit der Grünen um den Posten des Bezirksbürgermeisters im Bezirk Bonn. Poppe-Reiners hatte in der vorherigen Ratsperiode das Amt drei Jahre lang bekleidet und wollte es auch in der neuen Periode weiter ausüben. In der eigenen Bezirksfraktion fand sie indes keine Mehrheit für eine erneute Kandidatur. Sie verließ daraufhin die Bezirksfraktion; mit ihr ging auch Fraktionsneuling Karin Langer. Auch Ratsherr Lohmeyer hatte sich mit Poppe-Reiners solidarisch erklärt und nun gemeinsam mit ihr die Ratsfraktion verlassen.