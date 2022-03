Wahlkampf der Grünen auf dem Bonner Münsterplatz : „Unsere Infrastruktur ist verletzlich“

Mona Neubaur, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl, bei ihrer Rede auf dem Münsterplatz. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Grünen haben am Donnerstagabend auf dem Bonner Münsterplatz ihr Programm vor der Landtagswahl in NRW präsentiert. Mit dabei: Bundesumweltministerin Steffi Lemke und die Spitzenkandidatin in NRW, Mona Neubaur.

Mitten rein in die Gesellschaft, das ist ja das Ziel vieler Parteien. Die Grünen haben am Donnerstag bei ihrer Wahlkampfveranstaltung vor den Landtagswahlen am 15. Mai keinen schlechten Ort dafür gefunden. Auf dem Münsterplatz hatten sich zeitgleich vor dem (derzeit abgebauten) Beethovendenkmal ein paar Impfgegner zum Protest zusammengefunden, vor dem Geschäft Sinn standen einige Gegendemonstranten, die für die Impfpflicht sprechen. Und dazwischen formulierten die Grünen-Spitzenkandidatin in NRW, Mona Neubaur, und Bundesumweltministerin Steffi Lemke ihre politischen Zielen, um die beiden Bonner Landtagskandidaten Julia Höller und Tim Achtermeyer zu unterstützen.

Lemke unterstrich, der „Angriffskrieg in der Ukraine“ zeige, dass Deutschland sich von russischem Öl und Erdgas unabhängig machen müsse. „Dieser Krieg zeigt die Verletzlichkeit unserer Infrastruktur.“

Neubaur: Spannungsfelder zwischen Landwirtschaft und Naturschutz abbauen

Diesen Faden nahm Neubaur auf. Es sei an der Zeit, die „Spannungsfelder“ zwischen Landwirtschaft und Naturschutz abzubauen. Die Grünen wollten in NRW die Kommunen in die Lage versetzen, „eine Infrastruktur des 21. Jahrhunderts“ aufzubauen. Bis 2035 solle der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Dafür würden die Grünen bei einer Regierungsbeteiligung in Düsseldorf umgehend die Abstandsregel für Windkraftanlagen zu Siedlungen abschaffen.