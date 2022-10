Kongresszentrum WCCB : Parteitag der Grünen in Bonn startet unter Protesten

Parteitag der Grünen in Bonn startet unter Protesten

Der Parteitag der Grünen hat am Freitag in Bonn begonnen. Foto: Niklas Schröder

Bonn In Bonn hat am Freitag der Parteitag der Grünen begonnen. Im Kongresszentrum WCCB fanden sich die Delegierten ein, davor zahlreiche Demonstranten.

Die Grünen haben am Freitagnachmittag ihren Bundesparteitag in Bonn gestartet. Das Zusammentreffen der Delegierten im Bonner Kongresszentrum WCCB am Platz der Vereinten Nationen hat viele Demonstranten und Gruppierungen auf den Plan gerufen.