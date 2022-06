Erneuerbare Energien : Grüner Strom für alle vom Kirchendach

Pfingstgottesdienste in Bonn : Tausende Christen in Bonn beten für den Frieden An Pfingsten kommen die Gläubigen in Bonn und Umgebung zu Gottesdiensten unter freiem Himmel zusammen. Die Friedensbotschaft des Heiligen Geistes geht vielen angesichts des Ukraine-Kriegs besonders zu Herzen. Die evangelischen Gemeinden in Hardtberg feierten einen Waldgottesdienst auf dem Grillplatz in Witterschlick.