Tweet aus dem Weltall : Astronaut Matthias Maurer sendet Grüße nach Bonn

Der Deutsche Matthias Maurer fliegt zur ISS : Corona macht den Ausflug ins Weltall zur Herausforderung Nach Alexander Gerst fliegt Matthias Maurer als nächster Deutscher zur ISS. Im Interview spricht er darüber, was er dort erforschen will, warum es so wenige Frauen in seiner Zunft gibt – und was er am meisten vermissen wird.