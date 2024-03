Polizei ermittelt Angreifer stürmen Wohnung in Tannenbusch

Bei einem Angriff in einer Wohnung in Bonn-Tannenbusch haben am Sonntagabend mehrere Tatverdächtige drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, soll die Gruppe gegen 19.50 Uhr an der Wohnung an der Sudetenstraße geklingelt haben. Nachdem der Gruppe geöffnet wurde, habe diese die vier Menschen, die sich in der Wohnung aufhielten, mit Teleskopschlagstöcken angegriffen. Drei von ihnen wurden verletzt, einer der Verletzten kam später in ein Krankenhaus.