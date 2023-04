Demos vor dem Arbeitsgericht „Die Causa Guérot hat für Trubel gesorgt“

Madita Mues vom Asta Bonn ist mit anderen Studierenden vor Ort. „Sehr viele haben unseren Aufruf für die Veranstaltung geteilt. Wir hoffen, dass viele kommen“, so Mues. Sie denke nicht, dass es zu einer gütlichen Einigung komme. Neben den Plagiatsvorwürfen hat die Professorin in den vergangenen Jahren auch durch Äußerungen zur Corona-Pandemie und zum Krieg in der Ukraine wiederholt Aufsehen erregt. „Die Causa Guérot hat für Trubel gesorgt“, sagt Asta-Pressesprecher Otis Henkel (21) dem GA. Die vom Asta Bonn organisierte Kundgebung unter dem Motto „Kein Platz für Verschwörungsideologien an der Uni Bonn – Keine Professur für Ulrike Guérot“ steht der Kundgebung von Menschen gegenüber, die sich mit der Professorin solidarisieren.