„Ehrliches Ergebnis“ Guido Déus bleibt Bonner CDU-Fraktionschef

Missstimmung in der CDU-Ratsfraktion: Turnusgemäß wählte die Fraktion am Montagabend ihren Vorstand neu beziehungsweise die bisherigen Mitglieder wieder. Fraktionschef Guido Déus erhielt von den 14 Anwesenden (drei Fraktionsmitglieder fehlten) in geheimer Abstimmung zehn Ja- und vier Nein-Stimmen. In einer vertraulichen Mail an den GA wertet dies ein Fraktionsmitglied als Ausdruck von Verunsicherung und Zweifel am Kurs des Fraktionschefs, der womöglich 2025 als Oberbürgermeister-Kandidat der Bonner CDU antreten wolle.