Schlussverkauf und Angebote Funktioniert die Rabattschlacht in der Bonner Innenstadt?

Auch wenn das Wetter anders aussieht, der Sommer ist für den Einzelhandel vorbei. In der Bonner Innenstadt leuchten rote, gelbe und pinke Schilder beinahe von jedem Ladenfenster. Ausrufe wie „Final Sale“ und „Lagerräumung“ zeigen: Der Sommerschlussverkauf ist im Endspurt. An der Fassade vom Modekaufhaus „Sinn“ hängt sogar ein meterhohes Plakat mit der Aufschrift „Sale“. Im Eingang lockt das Kaufhaus mit seinen „großen Saisonräumungsverkauf“. Auf die reduzierte Ware gibt es im Sommersortiment noch mal Rabatte. Bis September muss bei vielen Läden in der Innenstadt alles raus sein – dann startet die Herbstsaison und neue Ware kommt in die Läden.