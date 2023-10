Häusliche Gewalt in Bonn 21-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde der 21-Jährige nach Angaben der Polizei in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Er sei zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, da er sich vor zwei Jahren am Kaiserplatz in der Innenstadt an einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Personen beteiligt habe, sagte Sebastian Buß, Sprecher der Staatsanwaltschaft.