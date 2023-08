Halo-Effekt im Foto Besonderes Wetterphänomen über Bonn zu sehen

Bonnerinnen und Bonner konnten am Montag ein besonderes Naturschauspiel beobachten: Kreise aus Licht hatten sich rund um die Sonne geformt. Das sogenannte Halo-Phänomen tritt auf, wenn sich das Licht der Sonne an Eispartikeln bricht, die in der Luft schweben. Dafür müssen Eiswolken acht bis zwölf Kilometer in der Luft schweben, damit das Sonnenlicht auf die Wolken treffen kann.