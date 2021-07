Flugmanöver bei Brings-Konzert in Bonn : Bonner Experte bewertet Verhalten der Halsbandsittiche

Sittiche im Anflug: Die Vögel erschreckten am Samstagabend die Konzertbesucher am Rheinufer in Höhe des Römerbades. Foto: Firley

Bonn Dutzende Halsbandsittiche sind am Samstagabend mehrmals über die Köpfe von Besuchern am Rheinufer in Bonn geflogen. Aggressiv waren die Tiere nicht, sagt ein Experte. Doch was steckte hinter den Flugmanövern?