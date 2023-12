Nähen, Stricken und Weben im Trend Diese Handarbeit-Workshops gibt es in Bonn

Ein bisschen scheinen sie aus der Zeit gefallen zu sein und doch ganz im Trend: In Bonn gibt es inzwischen zahlreichen Geschäfte, Workshops und Schulen, die sich der Handarbeit widmen. Auch in den sozialen Medien sind Nähen, Stricken und Weben ein großes Thema. Schaut man genauer hin, gibt es in Bonn einige besondere Angebote, bei denen Interessierte aller Altersklassen selbst handarbeiten können.