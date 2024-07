Artenvielfalt in Bonn Sieben neue Wildblumenwiesen blühen im Stadtgebiet

Die Wildblumenwiesen verteilen sich auf drei Flächen in Röttgen (Witterschlicker Allee, Schloßplatz, Am Schloßplatz), zwei in der Innenstadt (Beethovenplatz, Schubertstraße) sowie je eine Fläche in Bad Godesberg (Moltkestraße) und Beuel (An der Gierponte). Sandra Krueger vom Amt für Umwelt und Stadtgrün betont die Bedeutung des Projekts: „Blühwiesen sind von unschätzbarem Wert für die Insektenwelt und die biologische Vielfalt. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Insektenarten, darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer.“