Arbeiten an Bahnstrecke : Bahnverkehr am Bonner Hauptbahnhof im März deutlich eingeschränkt

Bahnreisende müssen vier Wochen im März mit erheblichen Einschränkungen rechnen, weil auf der Strecke zwischen Köln und Koblenz gearbeitet wird. Das hat Auswirkungen auch auf Bonn.

In der Zeit tauschen Fachleute Kabel auf einer Länge von rund 60 Kilometern aus und stellen zwölf neue Signale auf. Die zwischen Koblenz und Köln verkehrenden Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof (Halt dann in Köln Messe/Deutz). IC-Züge halten zudem in Bonn-Beuel.