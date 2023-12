Bauarbeiten im Dezember Bonner Hauptbahnhof wird ab Sonntag tagelang nicht angefahren

Die ICE-Sprinterlinie Bonn–Köln–Berlin sowie die ICE-Linie Koblenz/Bonn–Köln–Berlin starten und enden bereits in Köln. Der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt. Planmäßig in Koblenz beginnende und endende Züge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz.