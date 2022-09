Polizei ermittelt : Zug bei Fahrt in Bonner Hauptbahnhof mit Steinschleuder beschossen

Bonn Bei der Einfahrt in den Bonner Hauptbahnhof ist ein EuroCity vermutlich mit einer Steinschleuder beschossen worden. Eine Scheibe wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ein Zug ist am Samstagabend bei der Einfahrt in den Bonner Hauptbahnhof beschossen und an einer Scheibe beschädigt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hörte eine 70-jährige Reisende gegen 19.30 Uhr bei der Einfahrt ein Einschlaggeräusch in der Fensterscheibe. Sie stellte einen großen Riss fest und informierte das Zugpersonal.