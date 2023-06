Drogen am Hauptbahnhof Bonn Frau riecht verdächtig, Bundespolizei wird fündig

Eine 21-jährige Frau aus Koblenz ist am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Bonn wegen ihres starken Geruchs aufgefallen. Beamte der Bundespolizei hatten Aromen von Marihuana in der Nase vernommen und wurden so auf die Reisende aufmerksam. Bei der Kontrolle der Frau fanden die Beamten insgesamt 4,3 Gramm der verbotenen Droge Marihuana. Auf der Dienststelle wurden die Daten der 21-Jährigen aufgenommen und eine Anzeige gegen sie gefertigt.