Einsatz in Bonn : 54-Jährige stirbt nach Unfall mit Straßenbahn am Hauptbahnhof

Eine 54-jährige Frau wurde am Dienstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs von einer Straßenbahn der Linie 62 erfasst und erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof hat am Dienstagabend eine Straßenbahn der Linie 62 eine Frau erfasst. Die 54-Jährige starb wenig später an ihren schweren Verletzungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ist eine Frau am Bonner Hauptbahnhof von einer anfahrenden Straßenbahn der Linie 62 erfasst worden. Die Verunglückte wurde unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später ihren Verletzungen.

Nach Aussage der Polizei hatte die Frau versucht, eine Tür der Straßenbahn zu öffnen, als die Bahn bei Rotlicht an einer dortigen Ampelkreuzung stand. Als die Straßenbahn dann bei Grünlicht losfuhr, stürzte die 54-Jährige und wurde von der anfahrenden Bahn erfasst.

Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, übernahmen laut Polizei bis zum Eintreffen der Rettungswagen die Erstversorgung der lebensgefährlich verletzten Frau.

Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Hauptbahnhof für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig ab und leitete die Ermittlungen ein. Busse und Straßenbahnen wurden umgeleitet. Es kam zu Staus und Wartezeiten.

(ga)