Am Hauptbahnhof Bonn Jugendliche schlagen und treten auf 53-Jährigen ein

Die Einsatzkräfte trafen am Morgen zunächst auf das 53-jährige Opfer, das am Bahnsteig von zwei Unbekannten geschlagen und getreten worden war. Bei der anschließenden Fahndung stellten die Beamten zwei aggressive und alkoholisierte Männer. Der Abgleich mit den Videoaufnahmen am Bahnsteig bestätigte den Verdacht, dass es sich um die beiden Männer handelte, den 53-Jährigen angegriffen hatten.