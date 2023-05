Vorfall am Hauptbahnhof Bonn Mann wird in Toilette eingeschlossen und greift Reinigungskraft an

Am Bonner Hauptbahnhof hat am Montag ein 40 Jahre alter Mann aus Solingen eine Reinigungskraft angegriffen, nachdem diese ihn versehentlich in der Toilette eingeschlossen hatte. Der Solinger meldete sich gegen 22 Uhr bei der Bundespolizei und gab an, dass ihn die Frau eingeschlossen und ihn dann an der Stirn verletzt und beleidigt habe, teilte die Bundespolizei mit. Einen Strafantrag soll der Mann allerdings nicht gestellt haben.