Zugführer leitete Notbremsung ein : Mann läuft mit 3,1 Promille über Gleise am Bonner Hauptbahnhof

Am späten Dienstagabend war die Polizei am Hauptbahnhof im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof hat die Polizei am Dienstagabend einen Mann festgenommen, der über die Gleise lief und dabei fast von einem Zug erfasst worden wäre. Ein Alkoholtest ergab 3,1 Promille.

Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Bonn einen stark alkoholisierten Mann festgenommen, der am Hauptbahnhof beinahe von einem Zug erfasst worden wäre, als er über die Gleise lief. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 23 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Zugführer den 39-Jährigen, der wohl von Gleis 1 zu Gleis 2 wechseln wollte, auf den Bahnschienen gesehen hatte. Er leitete daraufhin gerade noch rechtzeitig eine Notbremsung ein. Dabei wurden keine Fahrgäste verletzt.