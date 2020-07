Mordkommission ermittelt in Bonn : Mann stand mit stark blutenden Wunden in Gleis des Hauptbahnhofs

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen möglichen Angriff am Bonner Hauptbahnhof. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Mit stark blutenden Wunden am Hals stand am vergangenen Mittwoch ein Mann am Bonner Hauptbahnhof. Es ist unklar, ob er bei einer Auseinandersetzung verletzt wurde. Eine Mordkommission ermittelt und sucht nach Zeugen.



Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, hatte ein Zugführer am frühen Morgen des 8. Juli der Bundespolizei gemeldet, dass eine „blutende Person“ auf Gleis 3 des Hauptbahnhofs in Bonn stehe. Die Beamten fanden den 33-jährigen, schwer verletzten Mann und alarmierten den Rettungsdienst.

Der Verletzte, der aus mehreren Wunden am Hals blutete, wurde in eine Klinik gebracht, notoperiert und intensivmedizinisch behandelt. Sein Zustand ist laut Polizei nach Auskunft der behandelnden Ärzte derzeit stabil. Er hatte zunächst nichts dazu gesagt oder sagen können, woher seine Verletzungen stammen. Da nicht auszuschließen sei, dass er durch andere verletzt wurde, übernahm eine Mordkommission der Polizei Bonn unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Elisabeth Vogt die Ermittlungen.

Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass sich der 33-Jährige die Verletzungen zwischen 3 und 4.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, 8. Juli, zuzog. Ein möglicher Tatort oder Zeugen des Geschehens konnten bisher nicht ermittelt werden, weshalb die Polizei die Bevölkerung nun um Hilfe bittet.

Der 33-Jährige wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß mit dunkler Haut und schwarzen Haaren beschrieben. Er trug in der Nacht ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose von Adidas sowie schwarze Nike-Turnschuhe. Er spreche vorwiegend Englisch und Italienisch sowie gebrochenes Deutsch.

Wer den Mann in der Nacht auf Mittwoch in der Bonner Innenstadt und insbesondere im Umfeld des Hauptbahnhofs gesehen hat oder weitere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0228/15-0 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

(ga)