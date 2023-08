Beschluss der Bezirksvertretung Warum hinter dem Hauptbahnhof weitere Parkplätze wegfallen sollen

„Die Radstation der Caritas an der Quantiusstraße und die nicht optimalen Abstellmöglichkeiten im Parkhaus an der Rabinstraße sind bei weitem nicht ausreichend“, so Beu weiter. Der Stadtrat habe deshalb bereits vor Jahren beschlossen, dass unter dem neu zu bauenden Busbahnhof (ZOB) oberhalb der U-Bahn-Anlagen eine Fahrrad-Tiefgarage errichtet werden solle. „Leider wurde diese Planung bis heute noch nicht konkretisiert.“ Außerdem habe die Politik angeregt, dass in dem privaten Bauprojekt eines neuen Parkhauses an der Quantiusstraße weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorgesehen werden sollen.