Gesuchter am Bonner Hauptbahnhof gestellt Bundespolizei findet bei Kontrolle Drogen und Messer

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr haben Streifenbeamten am Bonner Hauptbahnhof einen Mann durchsucht, der ihnen aufgrund von Marihuanageruch aufgefallen war. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, haben die Beamten bei dem 32-Jährigen zwei Joints, zudem ein Marihuanagemisch und ein verbotenes Messer gefunden.