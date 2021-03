Mehrere Ordnungswidrigkeiten : Bonner Polizei führt Kontrollen am Busbahnhof durch

Bonn Die Polizei hat am Mittwoch Kontrollen in Bonn durchgeführt. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Am Mittwoch hat die Bonner Polizei zwei Schwerpunktkontrollen in Bonn durchgeführt. Ab 9.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Innenstadt sowie in Beuel vorbeikommende Radfahrer. Insgesamt wurden dabei neun Personen wegen ordnungswidrigem Verhalten belangt: Drei Radfahrer hatten während der Fahrt das Handy genutzt, sechs weitere rote Ampelanlagen missachtet. Mehrere Ordnungsgelder verhängte die Polizei zudem für das Fahren auf mit Fahrbahnteilern abgesperrten Streckenabschnitten.