Zwischen zwölf und 15 Jahren alt : Polizei nimmt vier Mädchen am Bonner Hauptbahnhof in Gewahrsam

Polizei nimmt vier Mädchen am Bonner Hauptbahnhof in Gewahrsam

Bonn Die Polizei hat am Bonner Hauptbahnhof in der Nacht zu Freitag vier Mädchen zwischen zwölf und 15 Jahren auf Ausreißertour aufgegriffen. Sie wurden zuvor als vermisst gemeldet.

In der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr hat die Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof vier Mädchen im Alter von zwölf, 13, 14 und 15 Jahren in Gewahrsam genommen, wie sie am Freitagmorgen mitteilte. Die Beamten kontrollierten sie, wonach sich der Verdacht bestätigt habe, dass sie zu dieser Zeit nichts im Bahnhof zu suchen hätten. Zudem seien sie zuvor als vermisst gemeldet worden. Alle Mädchen stammen aus Köln.