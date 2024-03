Deutschlandweiter Vergleich Bonner Hauptbahnhof belegt vorletzten Platz in Ranking

Fahrgäste bemängeln am Bonner Bahnhof laut kurz-mal-weg.de unter anderem „die Verwahrlosung, den Gestank und die Überfüllung“. Diese Kritikpunkte könnten aktuell für viele Fahrgäste zweitrangig sein: Seit Anfang März wird der Hauptbahnhof in Bonn nur unregelmäßig angefahren, der Grund sind Bauarbeiten für das elektronische Stellwerk „Linker Rhein“. Zahlreiche Ausfälle im Regional- und Fernverkehr im Raum Bonn/Köln sind die Folge, Fernzüge fahren den Bonner Hauptbahnhof nicht an oder werden über Bonn-Beuel umgeleitet. In den vergangenen Monaten war die Strecke Köln-Bonn bereits mehrmals aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.