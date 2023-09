Rettungseinsatz am Gleis Zugverkehr am Hauptbahnhof Bonn läuft nach Sperrung wieder

Update | Bonn · Am Hauptbahnhof Bonn ist der Bahnverkehr am Montagnachmittag eingestellt worden. Rettungskräfte rückten an Gleis 2 zu einem Einsatz aus. Am frühen Abend lief der Zugverkehr wieder an.

25.09.2023, 18:43 Uhr

Von Dominik Knur und Tamara Wegbahn

Der Zugverkehr am Hauptbahnhof Bonn läuft seit 18.20 Uhr wieder regulär. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, dass es vereinzelt noch zu Verspätungen kommen könnte. Der Bahnverkehr war am Nachmittag eingestellt worden. Am Gleis 2 eilten 25 Rettungskräfte zu einem gestoppten ICE, der kurz vor dem Haltepunkt zum Stillstand kam. Der Bahnsteig wurde geräumt, wie eine Reporterin des GA vor Ort beobachtet hatte und Rettungskräfte bauten einen Sichtschutz auf. Eine Person kam vor Ort ums Leben, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte. Die Ursache für das tödliche Unglück war zunächst nicht klar. Gegen 18 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass der Einsatz beendet sei und die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben wurde. Der betroffene ICE wurde zwischenzeitlich geräumt. Laut Auskunft der Deutschen Bahn wurde der gesamte Streckenabschnitt zwischenzeitlich für Züge gesperrt. Andere Züge mussten deshalb an weiteren Bahnhöfen auf die Weiterfahrt warten. Laut Bahn kam es zu erheblichen Verspätungen, Teilausfällen und kurzfristigen Umleitungen. Info Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Caritas Onlineberatung für Jugendliche bis 25 Jahre ist hier zu finden. Auf der Seite erhalten die Betroffenen Hilfestellungen von Gleichaltrigen, und zwar anonym und kostenlos. Die Aufnahme der LVR-Klinik in Bonn ist Tag und Nacht erreichbar. Kontakt: Aufnahme- und Krisenzentrum LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, 0228/5511 und im Internet. Suizidgefährdete und deren Umfeld können sich auch an die Beratungsstelle im Sozialpsychiatrischen Dienst des städtischen Gesundheitsamtes wenden. Die Mitarbeiter sind unter 0228/773819 oder 773970 zu erreichen. Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 11.30 und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr. Die Züge der RB48 aus Wuppertal endeten und begannen für die Dauer des Einsatzes in Sechtem, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegen 17.30 Uhr mit. Zwischen Sechtem und Bonn-Bad Godesberg richtete die Bahn zudem einen Busnotverkehr ein, den Reisende nutzen konnten. Die Züge der RB30 aus Ahrbrück endeten in Remagen und auch bei den Bahnen der Linie S23 aus Euskirchen kam es zu Beeinträchtigungen, die Züge endeten an der Haltestelle Endenich-Nord. Der Fernverkehr wurde rechtsrheinisch umgeleitet, erklärte die Sprecherin weiter.

