Hauptbahnhof zeitweise gesperrt Ein kleiner Hund hält die Bundespolizei in Bonn auf Trab

Die Bundespolizei in Bonn ist am Montagabend zu einem eher unüblichen Einsatz ausgerückt. Reisende hatten gegen 21 Uhr am Bonner Hauptbahnhof gemeldet, dass ein kleiner Hund über die Bahnschienen und durch die Innenstadt irrte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten suchten den Hauptbahnhof nach dem Hund, der Kim heißen soll, ab. Obwohl sie Kim wiederholt im Gleisbereich sahen, konnten sie ihn nicht einfangen.