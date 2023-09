Rettungseinsatz am Gleis Zugverkehr am Hauptbahnhof Bonn komplett eingestellt

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Bonn ist am Nachmittag eingestellt worden. Am Gleis 2 eilten 25 Rettungskräfte zu einem gestoppten ICE, der kurz vor dem Haltepunkt zum Stillstand kam. Der Bahnsteig wurde geräumt, wie eine Reporterin des GA vor Ort beobachtete. Die Rettungskräfte bauten einen Sichtschutz auf. Eine Person kam vor Ort ums Leben, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte. Die Ursache für das tödliche Unglück war zunächst nicht klar. Gegen 18 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass der Einsatz beendet sei und die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben wurde. Der betroffene ICE wurde zwischenzeitlich geräumt.