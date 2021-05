Bahnen fahren regulären Linienweg : Stellwerksstörung am Bonner Hauptbahnhof noch nicht behoben

Stellwerksstörung am Bonner Hauptbahnhof noch nicht behoben

Die Bahnen in Bonn fahren aufgrund einer Störung unregelmäßig. Foto: Richard Bongartz

Update Bonn In Bonn kam es Donnerstagabend zu großen Verspätungen im Bahnbetrieb. Einige Linien mussten umgeleitet werden. Auch am Freitagmorgen konnte die Störung noch nicht behoben werden.

Die Stellwerksstörung am Bonner Hauptbahnhof konnte auch am Freitagmorgen noch nicht behoben werden. Aufgrund der Stellwerksstörung kam es am Donnerstagabend im Bahnverkehr zu starken Verspätungen gekommen. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten, waren die Linien 66, 63, 16 und 18 betroffen.