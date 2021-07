Situation im Bahnverkehr : Am Bonner Hauptbahnhof fahren wieder einzelne Züge

Bonn Nach dreitägigem Stillstand fahren am Bonner Hauptbahnhof seit Sonntag teilweise wieder Züge. Die Wahrscheinlichkeit von Verspätungen und Zugausfällen bleibt jedoch hoch. Viele Strecken sind zudem weiter gesperrt.

Auf der linksrheinischen Strecke nach Köln und Koblenz fahren seit dem späten Samstagabend wieder Züge. Allerdings bleiben die Verbindungen labil und lückenhaft, sodass Reisen auf der ansonsten recht komfortablen Rheinstrecke leicht zur Odyssee geraten können. Schon eine Fahrt nach Düsseldorf ist derzeit mit teilweise mehreren Umstiegen in Köln-Hauptbahnhof, Deutz oder Neuss verbunden. Auch die vorgesehenen Anschlüsse sind dort nicht immer erreichbar oder verfügbar. Die Bahn weist darauf hin, dass es immer wieder zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen von Zügen kommen kann, was sich am Sonntagmorgen auch in den aktuellen Informationen zu einzelnen Verbindungen widerspiegelte. „Aufgrund der Vielzahl der Störungen bitten wir Sie, den Bereich NRW weiträumig zu umfahren. Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage“, so lautet aktuell noch die Ansage der Bahn.