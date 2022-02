Arbeiten an der Strecke : Am Bonner Hauptbahnhof kommt es zu weiteren Zugausfällen

Auch in den nächsten Tagen halten viele Züge nicht am Bonner Hauptbahnhof. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Abgesehen von diesem Wochenende kommt es in der kommenden Woche weiterhin zu Zugausfällen am Bonner Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn setzt Busse als Ersatz ein und leitet den Fernverkehr zum Teil um.

Bahnkunden müssen noch bis diesen Freitag, 21 Uhr, mit Behinderungen rechnen, dann wieder ab kommenden Montag. Zurzeit können laut Deutscher Bahn keine Züge in Köln-Süd halten, weil dort ein Kilometer Gleis erneuert wird. Mit Anbindung an Bonn sind davon auch die Linien RE 5 und die RB 26 betroffen. Diese Züge fahren von 21 bis 5 Uhr gar nicht zum Hauptbahnhof, weil nachts zwischen Roisdorf und Bonn gearbeitet wird. Als Ersatz fahren Busse. Die RB 26 fährt nachts teilweise mit veränderten Abfahrtszeiten. Die RB 48 hält gar nicht in Bonn, fällt laut Bahn tagsüber zwischen Köln und Mehlem sowie nachts zwischen Leverkusen-Manfort und Mehlem aus.

Zu weiteren Zugausfällen kommt es von Montag, 14. Februar, 5 Uhr, bis Freitag, 18. Februar, 21 Uhr. Denn dann ist die Strecke zwischen Sechtem und Bonn gesperrt. Die RE 5, RB 26 und RB 48 werden durch Busse ersetzt. Die Fernverkehrszüge der ICE-Linie Koblenz/Bonn – Wuppertal – Hamm – Hannover – Berlin enden vereinzelt in Köln, so die DB. Sie halten nicht in Bonn. Zurzeit entfallen auch die Züge der Sprinter-Linie Bonn – Köln – Berlin zwischen Bonn und Köln. Zwischen Koblenz und Köln wird der Großteil der weiteren Züge über die rechte Rheinseite umgeleitet. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel.