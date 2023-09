Rettungseinsatz am Gleis Zugverkehr am Hauptbahnhof Bonn komplett eingestellt

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Bonn ist am Nachmittag eingestellt worden. Auslöser ist ein Rettungseinsatz. Am Gleis 2 eilten Rettungskräfte zu einem gestoppten ICE, der kurz vor dem Haltepunkt zum Stillstand kam. Der Bahnsteig wurde geräumt, wie eine Reporterin des GA vor Ort beobachtete. Die Rettungskräfte bauten einen Sichtschutz auf.