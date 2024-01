Zahlreiche Probleme für Bahnreisende Der Hauptbahnhof in Bonn gehört zu den unpünktlichsten in Deutschland

Bonn · Züge halten am Bonner Hauptbahnhof selten pünktlich - so das Internetportal Zugfinder.net. Zu den üblichen Leiden der Bahnfahrer kommen in diesen Tagen noch die Baustelle zwischen Köln und Bonn sowie der Streik der Lokführer. Was sagen Pendler zu der Situation?

10.01.2024 , 15:00 Uhr

Der Hauptbahnhof in Bonn gehört zu den unpünktlichsten in Deutschland. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann , Dennis Scherer und Tim Walter

Wer in Bonn die Bahn nutzen will, braucht viel Geduld. Das gilt nicht nur für den Lokführerstreik, der mutmaßlich bis Freitag ganz Deutschland lähmen soll. Und auch nicht nur für die Strecke nach Köln, die noch bis zum 21. Januar wegen Kabelarbeiten unterbrochen ist. Der Bonner Hauptbahnhof gehört ganz generell zu den deutschen Fernbahnhöfen mit der niedrigsten Pünktlichkeitsquote – und das dürfte sich im neuen Jahr kaum bessern.