Urban-Soul : Neue Fußgängerbrücke am Bonner Hauptbahnhof ist fertig

Bonn Die Fußgängerbrücke am Hauptbahnhof ist fertig. Sie führt vom neuen Fahrrad-Parkhaus zum Gleis 1 des Bahnhofs. Damit wird der Zugang auch barrierefreier.

Am Bonner Hauptbahnhof ist Bonns erstes Fahrradparkhaus in Betrieb. Gleichzeitig ist nach Angaben der Stadt die Fußgängerbrücke zum Gleis 1 des Hauptbahnhofs fertig. Die Bonner City Parkraum (BCP), an der die Stadtwerke Bonn und die Parkgemeinschaft Bonn beteiligt sind, ist Betreiberin des neuen Parkhauses am Hauptbahnhof. Eigentümerin des Parkhauses ist das Unternehmen Developer Projektentwicklung, das auf dem Areal vor dem Hauptbahnhof das neue Stadtquartier Urban Soul realisiert.