Tag der Restaurierung : Wie eine Kult-Serie im Haus der Geschichte weiterlebt

Zeugen der Katastrophe : Was geschieht mit den 400 Flutobjekten im Haus der Geschichte? Das Haus der Geschichte in Bonn hat schon jetzt 400 Objekte, die im Zusammenhang mit der Flut 2021 stehen, in ihr Depot aufgenommen und katalogisiert. Was sind die Herausforderungen für die Mitarbeiter bei den Stücken? Und was soll damit geschehen?