In Zeiten von Fachkräftemangel Das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg eröffnet neues Ausbildungszentrum

Wie kann man dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen am besten entgegenwirken? Mit seinem neuen Bildungszentrum hat das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg diesbezüglich einen neuen Impuls gesetzt. Nach dreijähriger Bauzeit erfolgte am Montag die offizielle Eröffnung auf dem Klinikgelände. In Zeiten, in denen sich Ausbildungen im Gesundheitsbereich nicht allzu großer Beliebtheit erfreuen, stand bei der Eröffnung auch die Frage im Raum, ob es nicht ein Wagnis ist, ein Bildungszentrum für Ausbildungen im Pflegebereich zu eröffnen. Die Antwort fiel aber eindeutig aus: „Nur so können wir uns dieser Herausforderung stellen. Nur so kann sich die Situation verbessern“, sagt Anke Mijatovic, Leiterin des Bildungszentrums. „Wir sehen einen Ausbildungsauftrag und fühlen uns verpflichtet, den Pflegenotstand zu lindern“, so Mijatovic.