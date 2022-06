GA gelistet : Öffentliche Grillplätze in Bonn und der Region

In der Region gibt es einige öffentliche Grillplätze. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Roland Weihra/Roland Weihrauch

Bonn/Region Bonn und die Region bieten zahlreiche Plätze, an denen gegrillt werden darf. Einige Grillplätze und Hütten können angemietet werden. Eine Übersicht.



Wer keinen eigenen Garten hat, weicht zum Grillen gerne mal an einen öffentlichen Ort aus. An welchen öffentlichen Stellen in Bonn und der Region das Grillen erlaubt ist, zeigt unsere Liste.

Grillplätze im Rheinauenpark

Ohne vorherige Reservierung sind die Grillplätze im Rheinauenpark nutzbar. Es gibt zwölf offene Feuerstellen mit Steinbänken im Halbkreis, die mit Grillrost versehen sind. Nur an diesen Stellen ist das Grillen im Park erlaubt. An diesen Plätzen gibt es ausreichend Müllcontainer, die sauber hinterlassen werden sollen. Der Park darf nicht mit dem Auto befahren werden, außerdem ist es verboten, Musikanlagen aufzustellen. Hunde dürfen nur an der Leine auf den Platz. Ab 22 Uhr herrscht Nachtruhe.

Adresse:Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Grillplätze im Freizeitpark Rheinbach

In Rheinbach gibt es wenige frei zugängliche Grillplätze, aber viele Hütten können privat gemietet werden. So etwa die Grillhütte des Heimatvereins Alfter im Jakob Wahlen Park unter 02222/3535. Der Mietpreis beträgt 70 Euro. Dabei gibt es keine Kaution. An Sonntagen ist eine Vermietung nicht möglich. Überdachte Sitzmöglichkeiten gibt es an der Grillstelle.

Adresse: Münstereifeler Straße, 53359 Rheinbach

Münstereifeler Straße, 53359 Rheinbach Weitere Informationen:www.naturpark-rheinland.de

Grillplatz der Waldfreunde Duisdorf

Auf diesem überdachten Grillplatz gibt es einen großen Grill, Getränkeausgabe, Platz für Musik und Tanz, 17 Tische und Bänke für rund 160 Sitzplätze, Stromanschluss sowie sanitäre Anlagen. Der Müll muss selbst entsorgt werden. Nach Absprache ist die Bereitstellung von Kühlgeräten möglich. Der Grillplatz darf nicht mit einem Auto befahren werden. Die Musik darf nicht zu laut sein. Der Platz kann je nach Personenzahl für 70 bis 160 Euro pro Tag gemietet werden.

Adresse : Wesselheideweg, 53123 Bonn-Duisdorf

: Wesselheideweg, 53123 Bonn-Duisdorf Weitere Informationen: www.waldfreunde-duisdorf.de

Grillplatz am Sportplatz Oberer Lyngsberg

Der Grillplatz kann ohne vorherige Reservierung genutzt werden. Zu bedenken ist jedoch, dass er am Wochenende stark frequentiert ist. Den Schlüssel für die Sanitäranlagen gibt es bei der Stadt Bonn.

Adresse: Philosophenring, 53177 Bonn-Heiderhof

Philosophenring, 53177 Bonn-Heiderhof Ansprechpartner: Stadt Bonn: Michael Knieps, 0228/773233 oder michael.knieps@bonn.de

Grillplatz mit Schutzhütte in Bonn

Für die Grillhütte gibt es zwei Nutzungszeiten: 10 bis 15 Uhr und 16 bis 21 Uhr. Die Kaution beträgt 50 Euro. Kindergruppen mit bis zu 20 Erwachsenen zahlen 25 Euro Nutzungsgebühr, andere Gruppen bis 20 Personen 50 Euro, bis 50 Personen 70 Euro, mehr als 50 Personen 100 Euro Nutzungsgebühr. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Parkplätze. Außerdem kann eine mobile Toilette bestellt werden.

Adresse: Am Hardtweiher im Ennert, Pützchens Chaussee, Hardtweiherstraße 23, 53229 Bonn

Am Hardtweiher im Ennert, Pützchens Chaussee, Hardtweiherstraße 23, 53229 Bonn Ansprechpartner: Bürgerverein Holzlar, 0228/484320, grillhuette@bonn-holzlar.de

Bürgerverein Holzlar, 0228/484320, grillhuette@bonn-holzlar.de Weitere Informationen: www.bonn-holzlar.de, Anmeldung erforderlich

Sankt Florian Grillplatz „Im Stumpeberg“

Diese Hütte ist umfangreich ausgestattet: Wasseranschluss, Spültheke, Kühlschränken, Toiletten, Hütte mit Holzkohle-Schwenkgrill, Bänke und Tische, Zeltdach, Feuerstelle für Lagerfeuer, zehn Bierzeltgarnituren, Stehtische, Beleuchtung sowie Musikanlage. Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Der Preis richtet sich nach dem Wochentag: Freitags, samstags, sonntags sowie vor und an Feiertagen kostet die Nutzung 220 Euro. An den anderen Tagen sind es 110 Euro.

Adresse: Nähe Schule/Schwimmbad, 53343 Wachtberg-Berkum

Nähe Schule/Schwimmbad, 53343 Wachtberg-Berkum Öffnungszeiten: Ende April bis Mitte Oktober

Ende April bis Mitte Oktober Ansprechpartner: Freiwillige Feuerwehr Berkum, 0160/96843558, info@grillplatz-berkum.de

Freiwillige Feuerwehr Berkum, 0160/96843558, info@grillplatz-berkum.de Weitere Informationen: www.grillplatz-berkum.de

Grillplatz Alfter-Witterschlick

Der Grillplatz in Alfter-Witterschlick ist ein Platz im Kottenforst mit Strom, fließendem Wasser und Toiletten. Er ist nur mit Terminabsprache zu nutzen.

Adresse: Servaisstraße 39, 53347 Alfter-Witterschlick

Servaisstraße 39, 53347 Alfter-Witterschlick Ansprechpartner: MGV „Rheingold“ Witterschlick, Karl J. Norden 0228/642526, mgv-witterschlick@gmx.de.

Grillplatz Rheinbach-Flerzheim

In Rheinbach betreibt der Verschönerungsverein Flerzheim einen öffentlichen Grillplatz.

Adresse: Am Sportplatz Flerzheim, 53359 Rheinbach-Flerzheim

Am Sportplatz Flerzheim, 53359 Rheinbach-Flerzheim Ansprechpartner: Verschönerungsverein Flerzheim, Achim Bieberstein: 02225/16253, info@verschoenerungs-verein-flerzheim.de.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Grillplätzen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga.de.

