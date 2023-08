GA gelistet Wo die Bonner ihr Auto selbst waschen können

Der Hobbymarkt Knauber bietet Autofahrern in Bonn gleich mehrere Möglichkeiten, den Pkw von eigener Hand zu waschen. Einkauf und Autowäsche können hier also direkt aufeinander folgen. Neben dem Standort in der Bonner Weststadt, an dem sieben Waschboxen sowie ein Freiwaschplatz zu finden sind, gibt es auch SB-Waschanlagen in Beuel sowie Bad Godesberg.